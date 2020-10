Liverpool e Manchester United aprovam ‘plano radical’ que pode transformar Premier League

Manchester United e Liverpool estão apoiando um plano radical para reformular o futebol inglês, liderado pela English Football League, que faria com que o controle sobre a Premier League passasse para os times principais, fontes confirmaram à ESPN.

O plano, primeiramente divulgado pelo jornal Telegraph, tem sido chamado de ‘Project Big Picture’ e faria uma reformulação nas finanças da Premier League e da EFL.

Propostos pela EFL e por seu presidente, Rick Parry, os planos incluem a redução da Premier League a 18 times, dar o poder de controle aos nove clubes que estão há mais tempo na liga e abolir a Copa da Liga e a Supercopa da Inglaterra.

A Premier League tem sido governada pela regra de um clube, um voto, mas se essa mudança for aceita, o poder mudaria para o ‘Big 6’, que é formado por United, Arsenal, Tottenham, Manchester City e Chelsea, assim como Everton, Southampton e West Ham. Mudanças precisariam dos votos de apenas seis destes clubes.

“Isso definitivamente será desafiador e é uma mudança enorme, então isso não será sem alguma dor”, declarou Parry ao Telegraph.

“Eu realmente acho que é para o bem do jogo como um todo? Absolutamente. E se os seis [grandes] estão obtendo algum benefício, por que não deveriam? Por que eles não colocariam seus nomes de outra forma?”

Caso aceite as propostas, a Premier League daria 25% de sua receita anual para os clubes da EFL, além de doar 250 milhões de libras para a liga para garantir apoio aos clubes durante a pandemia e mais 100 milhões de libras para a Federação Inglesa.

Com a redução dos lugares na Premier League, haveria dois promovidos da Championship, com o terceiro, o quarto e o quinto disputando um playoff com o 16º colocado da primeira divisão.

Um comunicado da Premier League, no entanto, reprovou o plano e disse que é importante que todos os lados trabalhem juntos.

“Tanto a Premier League quanto a FA apoiam uma ampla discussão sobre o futuro do jogo, incluindo suas estruturas de competição, o calendário e financiamento geral, especialmente à luz dos efeitos do COVID-19”, disse a nota.

“O futebol tem muitas partes interessadas, portanto este trabalho deve ser realizado por meio dos canais adequados, permitindo a todos os clubes e partes interessadas a oportunidade de contribuir.”

“Na visão da Premier League, uma série de propostas individuais no plano publicado hoje podem ter um impacto prejudicial em todo o jogo e estamos desapontados em ver que Rick Parry, presidente da EFL, deu seu apoio oficial. A Premier League tem trabalhado de boa-fé com os clubes e a EFL para buscar uma resolução à exigência de financiamento de resgate por conta da COVID-19. Este trabalho vai continuar”, afirmou.

Uma conversa a respeito destas propostas começou já em 2017, mas tem sido acelerada nos últimos meses, uma vez que a pandemia do coronavírus continuou a afetar clubes de todo o sistema do futebol inglês.

“O que nós fazemos? Deixar exatamente como está e permitir os clubes menores enfraqueçam? Ou fazemos algo sobre isso? E você não pode fazer algo sobre isso sem que algo mude. E a visão de nossos clubes é: se os seis [grandes] recebem alguns benefícios, mas os 72 também, estamos prontos para isso”, afirmou Parry.

Mark Ogden contribuiu para esta matéria