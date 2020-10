Liverpool e United são goleados pela 1ª vez no mesmo dia e quebram marcas históricas

Manchester United e Liverpool são os maiores campeões nacionais e também os ingleses mais vencedores na Europa, mas toda essa tradição foi deixada de lado no domingo (4), quando ambos perderam de forma humilhante e histórica na Premier League.



1 Relacionado

Foi a primeira vez que United e Liverpool sofreram ao menos seis gols em um mesmo dia, mas não só isso. Este é apenas um dos números que mostra o tamanho das goleadas sofridas para Tottenham, por 6 a 1, e Aston Villa, por 7 a 2.

Veja abaixo outros dados sobre os vexames:

Liverpool

Atual campeão inglês, o Liverpool não sofria sete gols em um mesmo jogo desde abril de 1963 (7 a 2 para o Tottenham). Jürgen Klopp viu um time seu conceder sete gols ao adversário pela primeira vez também. O técnico já havia levado um 6 a 1 pelo Mainz e um 5 a 0 contra o Manchester City pelos Reds (que também perderam por 5 a 0 para o Villa em 2019, mas com uma equipe totalmente alternativa e sem o alemão no banco).

Chega a impressionar que o Liverpool tenha terminado a partida com 69,8% de posse de bola e 650 passes trocados, contra 30,2% e somente 285 do Villa. O campeão inglês também dominou as estatísticas de escanteio (sete contra dois) e chutou 14 bolas ao gol, quatro a menos que o adversário.

Aston Villa goleia Liverpool por 7 a 2 em Birmingham Matthew Ashton / Getty Images

Só que nem isso foi possível para evitar uma derrota grandiosa e pesada como essa. Foi a pior derrota de um time na temporada seguinte ao título desde 1953.

“Parabéns ao Aston Villa, todo o crédito ao Aston Villa, porque eles mereceram massivamente estes três pontos, fizeram um jogo muito bom. É um resultado estranho porque o Aston Villa jogou muito bem e do outro lado tivemos diferentes áreas particularmente ruins”, analisou Klopp.

Manchester United

O time de Ole Gunnar Solskjaer saiu na frente logo no primeiro minuto, em pênalti de Bruno Fernandes, mas depois perdeu o controle da partida, ao levar a virada para 2 a 1 e ver Anthony Martial ser expulso, de forma contestável, em lance com Eric Lamela. Isso ajuda a explicar em partes a derrota por 6 a 1.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Em campo, o United terminou a partida goleado pelo Tottenham também nas estatísticas: 38,4% de posse de bola, 5 chutes contra 22 do adversário, 416 passes contra 672… isso tudo fora os dados históricos.

O United não perdia os dois primeiros jogos da temporada em Old Trafford desde a temporada 1986-87, ou seja, meses antes da chegada de Sir Alex Ferguson ao clube. Foi também a maior goleada desde os mesmos 6 a 1 para o Manchester City, em 2011.

“Foi quase como o Natal, veio tudo de uma vez. Sim, é muito constrangedor. Doeu a todos os jogadores. Me machuca como treinador. É o meu pior dia da vida. Vou erguer as mãos, sou o responsável por isto”, lamentou Solskjaer após o jogo.