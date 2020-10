Lojistas, está chegando a Black Friday

Todos os anos em Novembro, mais precisamente dia 27, vivenciamos a Black Friday, evento que concentra muitas promoções, saiba então como adaptar sua loja e já ir se preparando para esse grande evento.

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos, porém, atualmente é realizado em diversos países, inclusive aqui no Brasil.

O dia 27 tornou-se a data oficial do evento, porém, algumas lojas acabam prorrogando essa data, por mais dias e até semanas.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Ebit/Nielsen em 2019, o varejo online do Brasil cresceu 23,6% e superou as expectativas com faturamento de R$ 3,2 bilhões na Black Friday.

Black Friday 2020

Estamos praticamente há um mês da Black Friday, e é importante que vocês lojistas, comecem a se planejar e adaptar suas lojas.

Planejando as promoções

O objetivo desse evento é oferecer descontos notáveis em lojas virtuais e físicas, porém, evitem trabalhar com baixas porcentagens, como é feito em outras promoções.

Os clientes estão bem espertos, nada de aumentar os valores semanas antes, e na Black Friday, oferecer um desconto “falso”, que na realidade, já era o valor original do produto.

Essa prática conhecida como “black fraude” atrapalha a credibilidade da sua empresa e ainda pode resultar em reclamações no Procon, Reclame Aqui entre outros.

Ao invés de oferecer esses descontos irreais, aproveite para colocar em oferta produtos ou categorias que estão com pouca saída no seu estoque, é um ótimo momento de movimentá-lo.

Uma outra dica, é a oportunidade de fidelizar seus clientes, oferecendo descontos exclusivos, cupons de “frete grátis” e até mesmo descontos de acordo com a quantidade de produtos comprados.

Planejamento estratégico

É importante que a empresa tome algumas decisões antes da Black Friday começar.

O lojista precisa se preocupar com o produto que será oferecido, e o local onde ele será armazenado. Aconselha-se antes de comprar esses produtos analisar se o espaço reservado para isso será suficiente.

No planejamento deve constar também se você pretende em curto prazo incluir mais itens em sua loja e se espaço continuará sendo suficiente, pois caso contrário será preciso encontrar outro lugar.

Se a loja já participou, anteriormente, é interessante fazer um levantamento dos produtos vendidos, o resultado alcançado e também os tipos de pagamentos utilizados.

Com isso, fica mais fácil de fazer um balanço após o evento para saber se o resultado foi o esperado.

Atente-se em preparar a loja para atender à demanda que nesse período, provavelmente, será maior.

Muita atenção no controle dos produtos, para vender somente o que tem em estoque, evitando assim, futuros transtornos, como cancelamento de produtos por falta do mesmo em estoque.

As vantagens de ter um controle de estoque são diversas:

Evita atraso de fornecedores

Cria estratégias para o atendimento

Otimiza o capital de giro

Supri as demandas de vendas

Evita o desvio de produtos e materiais

Libera espaços

Fácil identificação de produtos sem circulação

E por fim, invista no marketing, caso sua loja seja virtual, invista em banners e posts que direcionem o cliente para sua loja.

Porém, se a sua loja é física, pode colocar adesivos pela loja e até mesmo entregar flyers aos clientes, comunicando os descontos e as promoções que serão oferecidas durante a Black Friday.