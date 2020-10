LoL: na dúvida sobre qual Campeão escolher? O YoDa te ajuda

Com mais de 150 Campeões disponíveis e inúmeras habilidades e mecânicas que, para muitos, aparentam ser bastante complexas, League of Legends pode ser um título desafiador e pouco acessível, mas muitos jogadores estão aí para provar que o resultado da aprendizagem é bastante satisfatório. E para ajudar os mais perdidos a se situarem entre inúmeros conteúdos, o pro player Felipe ‘YoDa’ Noronha analisou 4 dos personagens mais populares, comentando as manhas sobre como melhor utilizá-los.

Segundo o campeão do CBLoL 2017 e atual streamer com mais de 1,8 milhão de seguidores, Jarvan IV, Darius, Riven e Katarina são Campeões obrigatórios para os jogadores mais dedicados, apresentando mecânicas únicas capazes de assustar muita gente grande.

Main Katarina e referência no controle da Campeã, YoDa a coloca como a mais importante para que gosta de personagens focados em mobilidade, tornando-se bastante OP depois que suas principais skills são dominadas. Já Riven explorará a criatividade dos jogadores, que deverão bolar estratégias inteligentes para arriscar e forçar jogadas ousadas.

O tank Darius, um dos Campeões mais usados pela comunidade, é ideal para quem quer causar muito dano na Top Lane de Summoner’s Rift. Para utilizá-lo com mais eficácia, é importante conhecer seus atributos, a quantidade de dano e o momento certo de ir para cima.

“Abusar do level 2 ao 5 dele é muito bom”, diz o streamer, comentando sobre Jarvan IV, um dos melhores para um early game com resultados devastadores. “E é muito forte em Campeões que não têm muita mobilidade. Se não tiver Flash para escapar, você pode usar isso para ganhar. Se jogar com o Jarvan IV, precisa saber o timing do Flash de todo mundo.”

Pronto para colocar as dicas em prática?