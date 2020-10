Lorena pisa em Carolina e se estrepa gostoso · .

Ao descobrir que Carolina (Juliana Paes) foi condenada e está prestando serviços comunitários, Lorena (Adriana Birolli) decidirá pisar na ex-editora da revista Totalmente Demais. A fofoqueira e Yasmin (Vanessa Pascale) tripudiarão da jornalista, mas acabarão se estrepando gostoso na novela das sete da Globo. A mãe de Gabriel (Ícaro Zulu) dará um banho de tinta nas rivais.

Na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm, a irmã de Dorinha (Samantha Schmütz) e Rafael (Daniel Rocha) serão condenados pela Justiça pela tramoia contra Eliza (Marina Ruy Barbosa) na viagem ao Uruguai. Dispostos a pagarem pelo que fizeram, os dois vão aceitar tranquilamente a sentença de prestar serviços comunitários.

A primeira missão da personagem de Juliana Paes e do fotógrafo será pintar um muro. Nas cenas previstas para irem ao ar a partir da próxima quarta (7), Lorena Domingos e sua fiel escudeira aparecerão espiando a inimiga de dentro do carro. “Te falei que ela tava pagando de trabalhadora braçal”, dirá Yasmin.

As fofoqueiras do NeoTop, então, vão tirar sarro da ex-amante de Arthur (Fabio Assunção). “Carolina Castilho: de poderosa da moda a pintora de parede. Fotografa, rápido”, mandará a dona do site.

“Não precisa ter pressa, não. Eu nunca vou obstruir o trabalho da imprensa. Mesmo que seja da imprensa marrom de vocês”, disparará a mãe de Gabriel. “Se vocês publicarem alguma foto minha, eu vou processar”, avisará o crush de Leila (Carla Salle).

Carolina (Juliana Paes) posa para foto das inimigas

“Você se acha, né garoto? Meu interesse aqui é sua companheira de serviços forçados. Já tô até vendo a manchete: ‘Carolina Castilho troca alta costura pela pintura de parede'”, se divertirá a personagem de Adriana Birolli. “Ou Carol Xilindró lança presídio fashion week”, emendará Yasmin.

“A criatividade de vocês continua a mesma porcaria de sempre. Vocês querem uma foto bem legal? Querem pose? Claro. Aqui, com o balde. Tá bom? E assim?”, perguntará a jornalista, enquanto faz poses para as rivais. Em seguida, ela pegará o recipiente com tinta e jogará nas fofoqueiras, que sairão correndo do local.

O último capítulo de Totalmente Demais está marcado para o dia 9. Exibida entre 2015 e 2016, a trama protagonizada por Marina Ruy Barbosa será substituída pela reprise de Haja Coração (2016).

A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus.

