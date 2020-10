Los Angeles Rams espera não ter dificuldades para derrotar o New York Giants; saiba onde ver e aposta

Nada melhor do que enfrentar um adversário que ainda não venceu na competição e tem vários problemas ofensivos e defensivos. Essa será a tarefa do Los Angeles Rams, que recebe o New York Giants, no domingo (4), às 17h05, no SoFi Stadium. Os Rams saíram de campo vencidos pelo Buffalo Bills, por 35 a 32, após reagirem no segundo tempo da partida, mas insuficiente para impedir o revés. Já o New York Giants foi impiedosamente derrotado pelo San Francisco 49ers, no Metlife Stadium e só não saiu bastante vaiado pela sua torcida porque a presença de público ainda não está liberada em Nova Jérsei.

Na última vez que Rams e Giants se enfrentaram, em 2017, o resultado foi um sonoro 51 a 17 para a equipe de Los Angeles. É provável que o placar possa apresentar números semelhantes devido à diferença entre as franquias.

Muito mais equilibrado, os Rams conseguem manter sua unidade de ataque em campo por 33 minutos, em média e, por consequência, evitando o desgaste físico de sua defesa. Em seu quarto ano na NFL, o quarterback Jared Goff tem sido supremo quando opta pelo jogo de passes sem ser incomodado em seu pocket. A marca de 96.6% de passes completos demonstra a qualidade da proteção que a linha ofensiva consegue fornecer à Goff. Já a defesa toca o terror na figura do defensive tackle Aaron Donald, autor de três sacks na temporada e um dos melhores atletas da liga quando o assunto é pressionar o quarterback adversário.

Por sua vez, o errático New York Giants sofre com as baixas de Saquon Barkley, Sterling Shepard, além das atuações fracas da linha ofensiva que já permitiu que o quarterback Daniel Jones fosse sacado por 13 oportunidades. O time ainda precisa lidar com os constantes erros de Jones, que, desde que entrou na NFL, em 2019, possui 29 erros, em apenas 16 partidas. Sem Barkley, os Giants realizaram quatro duelos, perderam três e não conseguiram romper a marca de 14.3 pontos quando atuam sem seu running back titular.

Aposta

Para o Football Index, da ESNP, o Los Angeles Rams é favorito absoluto para vencer o New York Giants, com 84.8% da preferência. Os visitantes têm 15.1%.

Ficha do Jogo

Los Angeles Rams x New York Giants

Semana 4 da NFL

Data: Domingo (4), 17h05

Local: SoFi Stadium, Califŕonia

Onde ver: ESPN e Game Pass da NFL