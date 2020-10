Los Angeles Rams sofre, mas derrota o New York Giants

Quem imaginava que o Los Angeles Rams iria atropelar o New York Giants ficou decepcionado com o confronto entre as equipes. Os Rams até começaram movimentando o placar com um touchdown marcado pelo tight end Gerald Everett e, posteriormente, conseguiram um field goal de 32 jardas convertido pelo kicker Sam Sloman. Já o New York Giants surpreendeu positivamente ao conseguir sacar Jared Goff duas vezes, provocar um fumble cometido por Everett e impedir os avanços da unidade ofensiva dos Rams. No ataque, entretanto, o time mostrou porque possui o segundo pior aproveitamento quando chega na redzone adversária e teve que se contentar com os dois field goals anotados por Graham Gano e o placar mostrava 10 a 6 para a franquia dona da casa.

O segundo tempo começou com as defesas mostrando competência para segurar os ataques adversários. Apenas no período final, o New York Giants, mais uma vez, alcançou a redzone dos Rams e teve que se contentar, pela terceira vez na partida, com mais um chute de Gano, dessa vez de 27 jardas para reduzir a vantagem do time mandante para apenas 10 a 9.

Era a senha para o Los Angeles Rams acordar na partida e resolver o jogo. O quarterback Jared Goff aproveitou Cooper Kupp avançando sem marcação pelo meio e lançou para o recebedor ter o trabalho de correr, marcar o TD em uma jogada de 55 jardas e fechar o placar em 17 a 9.

No próximo domingo, o Los Angeles Rams (3-1) enfrentará o Washington Football Team, fora de casa. Já o New York Giants (0-4) terá o divisional contra o Dallas Cowboys.