Louisville x Georgia Tech é opção para o fã de futebol americano nesta noite de sexta

Já está com saudade do futebol americano, após o fim do Thursday Night Football, com vitória do Chicago Bears sobre o Tampa Bay Buccaneers? Hoje, no aplicativo Watch ESPN, o brasileiro poderá acompanhar, a partir das 20h, o duelo entre Louisville e Georgia Tech, partida do College Football.

As duas faculdades da conferência ACC estão em momentos completamente opostos. Enquanto Louisville tem um time para o momento e tenta se recuperar de duas derrotas consecutivas e colocar o time nos eixos. Georgia Tech é um time em construção, pensando no futuro e lapidando momento e confiança do quarterback Jeff Sims, calouro no College Football e grande esperança dos Yellow Jackets.

Fique de olho

Você fã do Draft e que já quer estar atento aos bons prospectos para o ano de 2021 tem que estar atento ao wide receiver Tutu Atwell, provavelmente o melhor jogador em campo nesta noite. O velocista recebedor de Louisville deve sair nos dois primeiros rounds do próximo Draft da NFL e ser uma arma em queimar secundárias em bolas longas, mas também conseguir jardas após a recepção, sobretudo alinhando no slot.

Por Georgia Tech, em uma dolorosa e possivelmente lenta reconstrução, não há talentos de alto nível e que vão estar nas 100 primeiras escolhas no momento. Contudo, o programa tem jogadores de potencial e que vão lutar para ser uma escolha de terceiro dia no Draft. Um destaque é o linebacker David Curry, que, nesta temporada, busca mostrar que tem velocidade e atleticismo requeridos para um atleta da NFL.