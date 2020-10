Lua avermelhada pode ser resultado de queimadas no País

Moradores da regiões centro-sul, sul e sudeste do país tiveram a oportunidade de presenciar um evento climático que fez com que a lua ganhasse tons avermelhados na noite da última quinta feira dia 01/10 e sexta-feira 02/10. A lua avermelhada, que casou espanto e algumas especulações apocalípticas, pode ter sido causada por consequentes queimadas que estão ocorrendo principalmente nas regiões do Pantanal e Amazônia.

Segundo especialistas, os aerossóis gerados por queimadas podem ascender a altitudes entre 2 e 8 Km, podendo assim se deslocar por ventos fazendo com que possam alterar a percepção visual da Lua mesmo em regiões afastadas do foco das queimadas. Ainda segundo pesquisadores, o efeito avermelhado da lua é causado pela combinação da luz do sol refletida na lua, que por sua vez fica encoberta pela fuligem suspensa no ar.

Cor ‘avermelhada’ do nascer da Lua Cheia da noite de ontem, pode ser efeito das queimadas no Pantanal e na Amazônia. Vamos todo mundo ficar de olho no nascer dela na noite de hoje e todo mundo postar #OlhemALua https://t.co/8TGabeet8b — Astronomiaum?? ?? (@Astronomiaum) October 2, 2020

O Brasil tem sofrido com muitas queimadas sendo que até o mês de setembro de 2020, foram identificados cerca de 18.000 focos de incêndio no Pantanal. A Amazônia também tem tido um 2020 complicado, tendo registrado mais de 76.000 focos de incêndio nos nove primeiros meses do ano.

Diversos internautas das regiões das quais o evento pode ser presenciado registraram imagens e publicaram nas redes sociais, criando assim uma efusão de comentários com as mais curiosas explicações sobre o evento, indo de explicações cientificas como a Lua de sangue a até especulações religiosas.