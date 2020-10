‘Lua Azul’ marca presença no Halloween de 2020

O Halloween deste ano contará com uma participação extraterrena especial. Na noite de 31 de outubro, ocorre um evento chamado “Lua Azul”, que nada mais é que a aparição de uma segunda Lua Cheia em um único mês. A próxima dará as caras por aqui apenas em 2023 – em 31 de agosto, sem a magia de uma data especial.

Dois fatores são indispensáveis para que o fenômeno aconteça. Considerando que o ciclo lunar se repete a cada 29,5 dias ou mais, é preciso que a primeira delas surja no primeiro ou no segundo dia do mês em questão e que ele tenha 31 dias, exatamente como o período em que estamos. Trata-se de algo incomum, testemunhado a cada 2,5 anos.

Entretanto, engana-se quem pensa que verá uma exibição de cor diferenciada no céu. A não ser que erupções vulcânicas decidam se juntar à festa, como a de 1883, na Indonésia, em que o Krakatoa lançou nuvens de cinza ao topo da atmosfera e “repaginou” o visual do satélite natural de nosso planeta, ela permanecerá com aspecto cinza claro, branco leitoso ou prateado.

Evento ocorre a cada 2,5 anos.Fonte: Pixabay

Tradições celtas dizem que espíritos dos mortos vagam entre nós sob a luz do luar durante o Halloween. Neste ano, tais crenças, juntas a um evento astronômico do tipo, tendem a deixar tudo ainda mais misterioso. Ah, será que ela trará água para a comemoração?

