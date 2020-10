Luan nega boatos de que está com depressão e agradece apoio recebido

O meia Luan, do Corinthians, desmentiu os boatos de que estaria com depressão. Pelo Instagram, o atleta publicou uma mensagem negando as notícias que circularam pela internet.

Luan durante jogo entre Corinthians e Botafogo-SP, pelo Paulistão Daniel Augusto Jr/Ag Corinthians

“Fala, galera. Primeiramente gostaria de agradecer a todos que me apoiam e torcem por mim, sempre. Em segundo lugar, é importante dizer que são falsas as notícias de que eu estaria com depressão ou qualquer print de conversa minha com qualquer pessoa sobre isso. É mentira! Depressão é coisa séria e não devemos ser levianos sobre isso. Estamos todos trabalhando para dar o melhor para o Corinthians. Tamo junto!”, escreveu o atleta.

Luan, que chegou no começo do ano como o grande reforço para a temporada, vive um momento de instabilidade na equipe e tem sido alvo de muitas críticas por parte da torcida.

Ele voltou a ser titular do time no último compromisso, no último sábado, no empate contra o Red Bull Bragantino.

Com a camisa alvinegra, ele soma 25 jogos oficiais e quatro gols marcados.