Luan Peres é a novidade do Santos em treino; veja provável time

Um dia após vencer o Olimpia no Paraguai, pela Copa Libertadores, o Santos voltou aos treinamentos em Goiânia, no CT do Atlético-GO. Apenas os reservas foram a campo, enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo no hotel.

Uma das novidades na equipe titular do Santos deve ser o zagueiro Luan Peres, que se juntos aos companheiros nesta sexta-feira após cumprir suspensão na competição continental. Por outro lado, Lucas Veríssimo deve ser desfalque por conta de um edema na panturrilha esquerda.

Outro desfalque certo é o meia Carlos Sánchez, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e não tem prazo para voltar ao time. Cuca ainda não esboçou a escalação para enfrentar o Goiás, no domingo, às 18h15, em Goiânia. Uma provável escalação tem João Paulo; Pará, Alex, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jean Mota (Alison) e Arthur Gomes (Lucas Lourenço); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Neste sábado, o Santos encerra a preparação para a partida do Campeonato Brasileiro, competição em que está na nona colocação.