Luan Peres faz do Santos o clube onde mais atuou: “Uma honra”

Com 38 jogos disputados, Luan Peres fez do Santos o clube onde mais atuou na carreira. A marca foi alcançada no último domingo, na vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, superando a Portuguesa.

“É uma honra fazer do Santos o clube onde mais atuei na carreira. Espero vestir essa camisa ainda mais vezes e seguirei fazendo o meu melhor em cada oportunidade. A torcida pode ter certeza que dedicação nunca irá faltar”, disse o zagueiro, que tem 29 partidas em 2020.

“Feliz pelo meu momento individual aqui no Santos e por contribuir para o sucesso do time. Conseguimos um resultado importante fora de casa e queremos manter esta sequência positiva. Agora é focar todas as atenções no clássico”, completou.

Com Luan Peres, o Santos volta a campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Corinthians, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Luan Peres tem 26 anos e está emprestado pelo Brugge, da Bélgica, até dezembro. No Brasil, o defensor passou por Portuguesa, Santa Cruz, Red Bull Brasil, Ituano, Ponte Preta e Fluminense antes de chegar ao Santos.