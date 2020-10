Luan tem lesão confirmada e desfalca o Palmeiras por até um mês

O zagueiro Luan desfalcará o Palmeiras nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro devido a uma lesão sofrida no último sábado (10) na derrota para o São Paulo, no Allianz Parque. A informação foi divulgada pelo “GE”.

Em exames realizados no dia seguinte ao jogo, a gravidade desta foi constatada e, com isso, o defensor não entrará em campo nos confrontos contra o Coritiba e contra o Fortaleza. Ele deve ficar fora ainda do confronto diante do Tigre, pela Libertadores dia 21 de outubro.

A lesão de Luan, somada à presença de Gómez na seleção paraguaia e à recente venda de Vitor Hugo, obriga o treinador Vanderlei Luxemburgo a utilizar atletas que ainda não atuaram em partidas oficiais no ano de 2020. Com isso, as opções no elenco para compor a zaga ao lado de Felipe Melo são Emerson Santos, que tem apenas cinco partidas pelo clube, e Renan, Cria da Academia recentemente integrada ao elenco profissional.

O maior campeão nacional entrará em campo novamente na próxima quarta-feira (14), às 18h (horário de Brasília), contra o Coritiba. O Verdão, contando com uma linha de defesa inédita, busca reencontrar as vitórias na competição.