Lucas Abreu chama de ‘vergonha’ atuação do Guarani no clássico

Chegando a sexta rodada sem vencer no Brasileirão da Série B, o Guarani não apenas foi derrotado pela Ponte Preta no clássico campineiro na última terça-feira (6) como também amarga a 19ª colocação na tabela.

Não à toa, logo depois do apito final do compromisso disputado no estádio Moisés Lucarelli, o meio-campista Lucas Abreu foi bastante direto sobre como enxerga a situação do Bugre.

Além disso, o jogador também fez um pedido de desculpas para a torcida alegando que o motivo de insatisfação não está baseado apenas na falta dos resultados, mas também na avaliação de que o desempenho também está aquém do desejado:

– Primeiramente, pedir desculpas para o torcedor, porque o que a gente fez hoje foi uma vergonha. A gente tem que levantar a cabeça e ser homem para tirar o Guarani dessa situação. A gente não está conseguindo desempenhar um bom futebol. A única coisa que a gente tem que pedir é desculpas para o torcedor e levantar a cabeça.