Lucas Fernandes recebe sondagens de Rennes e Lille

Revelado pelo São Paulo, Lucas Fernandes foi um dos destaques do Portimonense em 2019/2020. Iniciando a sua terceira temporada no futebol português, o meia-atacante brasileiro chamou a responsabilidade e assumiu o protagonismo no elenco ao lado do compatriota Tabata, que recentemente se transferiu ao Sporting.

Com isso, chamou atenção de dois clubes franceses, os quais sondaram a situação do jogador de 23 anos. Segundo os jornais portugueses O Jogo e Record, Rennes, que irá disputar a Champions League pela primeira vez em sua história, e LOSC Lille, onde joga Luiz Araújo, revelado e companheiro de Lucas no São Paulo, se interessaram na contratação do meia-atacante.

O primeiro fez uma oferta de dois milhões de euros por empréstimo de uma temporada com opção de compra ao final da mesma. Já o segundo, tinha interesse em adquirir uma porcentagem de Lucas Fernandes, que inicialmente seria emprestado para o Boavista, de Portugal.

A diretoria do Portimonense não viu com bons olhos ambas propostas e as conversas continuam, apesar das negociações esfriarem. É possível que os clubes franceses avancem nos próximos dias por conta do fechamento da janela de transferências.