Lucas Lourenço liga para Danilo Avelar após lesão em Corinthians x Santos

Lucas Lourenço, do Santos, conversou com Danilo Avelar, do Corinthians, na noite da última quinta-feira, após a lesão do zagueiro no clássico da última quarta, na Neo Química Arena.

Após dividida com o Lourenço nos acréscimos, num lance sem culpa nenhuma para o Menino da Vila, Avelar rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. A cirurgia está marcada para o dia 14 de outubro. A previsão de volta é de até oito meses.

Lucas Lourenço desejou força e afirmou rezar para um retorno o quanto antes. Danilo Avelar agradeceu pela preocupação do jovem santista.

Lucas Lourenço e Danilo Avelar, em Corinthians x Santos