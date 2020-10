Lucas Moura revela felicidade após contratação de Carlos Vinícius: ‘Agora tenho um brasileiro comigo’

Lucas Moura não é mais o único brasileiro do elenco dos Spurs. Após a chegada de Carlos Vinícius, o jogador ex-São Paulo revelou felicidade por ter um companheiro de equipe que fala português.

– Estou muito feliz porque tenho um brasileiro comigo. Eu posso falar português, posso brincar com ele sobre as coisas que falamos no Brasil. Então, estou muito feliz. O Carlos é um grande jogador, com certeza. Ele vai nos ajudar muito. Ele é um cara muito humilde, muito simples, e estou muito feliz por ele. Ele é um jogador muito bom, um jogador que faltava no elenco e com certeza vai ajudar.

Na última temporada, Carlos Vinícius foi o artilheiro do Campeonato Português, com 18 gols em 32 partidas.