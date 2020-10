Lucas Pinheiro comemora primeiro ouro no Pan-Americano de Jiu-Jitsu: “foram quase cinco anos de muita dedicação para alcançar esse objetivo”

Lucas Pinheiro já tinha duas pratas e um bronze no Pan-Americano de Jiu-Jitsu da IBJJF, segundo evento mais importante da arte suave, atrás apenas do Mundial. Ele bateu na trave em 2016, 2017 e ficou em terceiro em 2018. Quase cinco anos depois ele finalmente atingiu um dos seus grandes objetivos na carreira, que era chegar ao lugar mais alto do pódio no Pan. Para conquistar o ouro inédito no último final de semana em Kissimmee, na Flórida, ele teve que passar por três adversários. E, com uma grande performance, superou os três sem sofrer nem um ponto.

“Esse foi o meu primeiro ouro no Pan. Em 2016 e 2017 eu fui vice-campeão, e em 2018 eu fiquei em terceiro. Essa conquista representa muito pra mim. Foram quase cinco anos de muita dedicação para alcançar esse objetivo. Tudo aconteceu como eu e o meu professor esperávamos. Todos os treinos que o (André) Galvão me passou, foram exatamente o que eu executei pra ser campeão. Acho que tudo isso me favoreceu pra ser o campeão”, disse o atleta da Atos Jiu-Jitsu.

O primeiro grande objetivo do manauara foi alcançado. Agora ele vai atrás do inédito ouro do Mundial da IBJJF. A vitória aumentou a confiança de Lucas, que acredita que o torneio tenha sido uma boa prévia antes do campeonato mais importante da arte suave.

“Com certeza essa conquista foi uma boa prévia. Eu me sinto cada vez mais forte e preparado para os campeonatos que estão por vir. Seja Mundial, luta casada ou opens. Eu estou apenas há dois meses morando em San Diego e treinando no quartel general da Atos e já vejo muita evolução em tudo. Que o treino aqui é de alto nível, todo mundo já sabe. Mas a Atos é muito mais que isso. É um ambiente saudável com pessoas que estão se ajudando, se unem, e crescem juntas. Os meus professores, Angélica e André, estão presentes em todas as aulas sempre dando o melhor para a nossa evolução. Além dos treinos de Jiu-Jitsu, eu tenho me dedicado muito na preparação física e mental. Deus tem visto e recompensado todo o meu esforço”, concluiu o campeão.