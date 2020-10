Lucas Selfie sofre assédio, faz barraco com Jojo e quebra objetos · .

Na madrugada deste sábado (17), o fim da festa de A Fazenda 12 foi conturbado para Lucas Selfie. O participante sofreu assédio de Lidi Lisboa, que pegou em suas partes íntimas sem consentimento. Em seguida, foi acusado por Jojo Todynho de bater a cabeça da atriz na parede enquanto a colocava para dormir. Selfie então se rebelou, discutiu com a cantora e quebrou objetos da casa.

Lidi Lisboa estava alterada pela bebida e agitada na casa. Ela chegou perto de Lucas Selfie e pediu beijo na boca. O peão notou o estado da amiga, não deu bola e pediu que ela fosse dormir. Mas ela insistiu de forma desrespeitosa: apertou o bumbum e a genitália de Selfie.

Nas redes sociais, internautas apontaram assédio de Lidi, que tocou o colega de confinamento durante vários segundos sem que ele quisesse esse tipo de contato. Confira reações:

A Lidi pediu um beijo ao Lucas Selfie. Ele negou. Então ela simplesmente encheu a mão e pegou no *** do Lucas por vááááários segundos.

gente desculpa, mas essa cena da Lidi pegando no pinto do Selfie e apertando???? puro assédio

Gente tava amando a Lidi bebada. Mas o q ela fez foi assédio e Ta todo mundo rindo. Se fosse ao contrário estariam crucificando (com razão) a atitude dele. Pegar no pinto é a mesma coisa que pegar na ppk. Tá tudo errado. Não passo pano

Não achei legal a lidi botando a mão no pinto do Lucas, isso é assédio cara, não é só mulher que sofre assédio, homens também… Não quero que ela seja expulsa mas não normalizem isso..

Selfie ainda ajudou Mariano e Jakelyne Oliveira a colocar os colegas para dormir, com o intuito de evitarem tomar punições. Mas, ao ajudar Lidi a ir deitar, o youtuber foi acusado por Jojo Todynho de bater com a cabeça da atriz na parede. A discussão não foi exibida pelo Playplus, mas foi relatada por Selfie.

O influenciador ficou muito revoltado e saiu do quarto xingando. “É muita maldade. Vai tomar no c*. Vai se f*****. Eu não tenho essa maldade. Eu tô ajudando vocês e [Jojo] vem me falar que bati a cabeça dela [Lidi] na parede. Isso não existe. Eu ouvi um monte de bosta de uma pessoa que gosto. Tô ajudando todo mundo. Não é possível que eu tô errado”, falou.

Lipe Ribeiro, Mariano, Jake e Biel foram conversar com ele para entender o que havia acontecido. “A Jojo falou que eu bati a cabeça da Lidi na parede. O problema não é o que aconteceu. O problema é olhar e fazer esse comentário com maldade. Não faz sentido. Nem sei por que ela se intromete”, comentou.

Chorando de raiva, Selfie ainda quebrou quatro vasos que faziam parte da decoração da sala. Minutos depois, ele conversou com Lipe e se mostrou empolgado com o fato de as câmeras terem captado seu surto.

Confira vídeos de trechos do fim de festa conturbado:

Lucas Selfie: “Eu tenho que quebrar alguma coisa pra não dar uma bicuda na boca dela (Jojo)”…

Lucas Selfie: "Eu tenho que quebrar alguma coisa pra não dar uma bicuda na boca dela (Jojo)"…

Sempre soube que o bom moço era um disfarce, bêbado ele mostra quem realmente é. "Ela ta lá no quarto pq não é doida de me peitar"

Lucas Selfie tá puto com a Jojô pq ela acusou o Lucas de bater com a cabeça da Lidi na cabeça.. Agora tá explicado!

VTZEIRO! Lucas praticamente confessando p Lipe que fez o show todo pra aparecer no VT, super preocupado se havia câmeras mostrando ele quebrando os vasos. Diz q espera q o editor ponha tudo oq ele falou.

