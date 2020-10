Lucas Selfie vence prova de fogo; quatro mulheres estão na baia · .

Lucas Selfie derrotou Mc Mirella e Tays Reis na quarta prova de fogo de A Fazenda 12. Com a vitória do peão, quatro mulheres vão dividir a baia nesta semana. Além das duas que perderam, Lidi Lisboa e Luiza Ambiel vão para a área menos privilegiada da sede. A atividade foi realizada no fim da tarde deste domingo (4).

Como já virou tradição do streaming da Record, apenas alguns trechos foram exibidos pelo PlayPlus. No sorteio, os peões se dirigiram aos ninhos da sala de estar. Os cinco que tirassem os ovos de ouro teriam a chance de participar da disputa.

No entanto, dois deles foram vetados pelos competidores que voltaram da última roça, Raissa Barbosa e Biel. Lucas, Mirella, Tays, Carol Narizinho e o próprio funkeiro se deram bem no sorteio. Biel sacou a ex-panicat da prova de fogo, mas foi retirado por Raissa da disputa.

A prova foi dividida por etapas e consistia basicamente em passar bolinhas por diferentes circuitos com um tempo determinado. Cada etapa, dava um número de pontos ao competidor. Vencedor, Lucas vai poder utilizar o poder da chama na terça-feira (6).

Após o resultado, Mirella puxou Lidi para baia e Tays escolheu Luiza. Veja abaixo momentos do sorteio, da prova e como foi a chegada dos peões informando o resultado da atividade:

#AFazenda12 não para de surpreender a peãozada 😱 Depois do sorteio, Raissa e Biel, os últimos a voltarem da #RoçaAFazenda, tiveram que escolher quem serão os três participantes da #ProvaDeFogo deste domingo (4) 🔥 Olha só! Veja mais em https://t.co/UpWImxSIbXpic.twitter.com/BnY0RTFl0v

Lucas, Mirella e Tays são os três participantes da #ProvaDeFogo 🔥 E agora, pra quem vai a sua torcida? 👇 Veja #AFazenda12 ao vivo pelo https://t.co/UpWImxSIbXpic.twitter.com/BLu7yzsmdL

Lucas conseguiu passar as 3 bolinhas em menos de 2 minutos caralho ele é uma máquina #AFazenda12#ProvaDeFogopic.twitter.com/WJtn64wPz7

Pq Mirela chamou Lidi pra Baía, meeeus Deeeeus. #ProvaDeFogo

O Lucas ganhou a prova de fogo, parabéns!!! A Tays, Mirella, Lidi e Luiza estão na baía! O que acharam? #AFazenda12#ProvaDeFogo

Lucas conseguiu cumprir a primeira fase da prova AAAA#ProvaDeFogopic.twitter.com/NCBDZz0ilF

