Lucas Veríssimo não viaja e desfalca o Santos contra o Goiás

Lucas Veríssimo não viajou para Goiânia nesta sexta-feira e deve desfalcar o Santos contra o Goiás, domingo, na Serrinha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro ainda se recupera de edema na panturrilha esquerda. Ele passou hoje por tratamento numa câmara hiperbárica para acelerar o processo.



Câmera hiperbárica usada no tratamento de Veríssimo (Foto: Reprodução/Clínica Oxmed)

A tendência é que Veríssimo esteja à disposição no clássico contra o Corinthians, quarta-feira, na Neo Química Arena. O Peixe acabou de recusar uma proposta do Braga, de Portugal, pelo jogador.

Luan Peres, suspenso para a partida contra o Olímpia, viajou para Goiânia acompanhado de Felipe Ximenes, novo superintendente de esportes. O defensor deve formar a dupla de zaga santista ao lado de Alison ou Alex.

O Santos é o 9º colocado do Brasileirão com 17 pontos e enfrenta o lanterna Goiás, que tem apenas sete. A bola rola no domingo, às 18h15 (Brasília).