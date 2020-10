Lucca é regularizado e pode estrear pelo Fluminense

Anunciado no fim de setembro, o atacante Lucca pode fazer sua estreia pelo Fluminense. Nesta terça-feira, o jogador de 30 anos teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Com a inscrição, há a possibilidade de o jogador estar à disposição de Odair Hellmann para o duelo contra o Atlético-MG, que ocorre na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).



Lucca tem o nome publicado no BID (Foto: Reprodução)

Lucca chegou ao Fluminense com contrato válido até o fim de abril de 2022. O reforço assumiu a camisa 7 do Tricolor Carioca.

Antes de assinar com o Fluminense, Lucca passou pelo futebol do Catar, nos clubes Al-Khor e Al-Rayyan. No Brasil, o jogador já defendeu equipes como Criciúma, Chapecoense, Cruzeiro, Corinthians, Ponte Preta, Internacional e Bahia.