Luciano recebe o terceiro amarelo e está suspenso na próxima rodada

O São Paulo tem um desfalque certo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Luciano recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e está fora do jogo contra o Atlético-GO, na próxima quarta-feira (7), às 20h30, no Morumbi.

Sem o atacante por três jogos da Libertadores, os resultados foram duas derrotas fora de casa, para River Plate (2 a 1) e LDU (4 a 2), e um empate no Morumbi, contra o River (1 a 1), desempenho que culminou com a desclassificação do São Paulo na fase de grupos da competição continental.

O camisa onze é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com cinco gols marcados. O Tricolor já disputou dez jogos com o atacante, conquistando quatro vitórias, cinco empates e sofrendo apenas uma derrota.

Sem Luciano, a tendência é de que o ataque seja formado por Vitor Bueno, Gabriel Sara e Pablo.