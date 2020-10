Lugano usa lance com Neymar para atacar VAR nas eliminatórias: ‘Derrota do futebol’

Diego Lugano desabafou contra o VAR em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, um dia depois de o Uruguai ter perdido por 4 a 2 para o Equador. Junto a um texto (veja abaixo), o ex-zagueiro da Celeste Olímpica publicou imagens de diferentes lances.

Uma das fotos foi do segundo pênalti marcado a favor do Brasil na vitória sobre o Peru por 4 a 2, em que o árbitro Julio Bascuñán assinalou falta de Carlos Zambrano em Neymar e não chegou a ir checar a imagem do lance. O mesmo Zambrano seria expulso por uma cotovelada em Richarlison, somente após intervenção do árbitro de vídeo.

Outro ocorrido registrado na postagem de Lugano foi o gol anulado do Uruguai por impedimento, quando a equipe de Óscar Tabárez perdia por 1 a 0.

“Rodada de eliminatórias com tristeza pela derrota Celeste, mas, principalmente, pela derrota do futebol. Dominado pela intervenção de uma ferramenta ‘construída’ numa oficina repleta de burocratas que nada tem a ver com o futebol”, escreveu o superintendente de relações institucionais do São Paulo.

“Ferramenta que pouco a pouco está matando a paixão e o improvável, marcas mais fortes deste fantástico esporte. Pode demorar, mas até os fãs da tal tecnologia uma hora irão perceber. Porque quem faz o espetáculo, os protagonistas, jogadores e treinadores, já notaram o quanto ela é maléfica”, disse.

“O VAR não veio para trazer justiça, como alguns dizem. Veio mesmo foi pra nos levar a ‘graça’ do nosso esporte. E está conseguindo. Uma bagunça.”