Luigi Baricelli sai de sua ‘geladeira anual’ para comandar reality no SBT · .

Longe da TV desde 2017, Luigi Baricelli voltará ao ar no SBT. O ator, que está no ar na Globo como o Fred na reprise de Laços de Família (2000), no Vale a Pena Ver de Novo, foi contratado para apresentar no SBT o reality show de futebol Uma Vida, Um Sonho. Assim, o ator sairá de sua “geladeira anual”, já que o comunicador tem aparecido na TV apenas para comandar anualmente o sorteio da Mega da Virada.

Ele assume o lugar de Glenda Koslowski, que assinou com a Band após rápida passagem pela emissora de Silvio Santos. Baricelli se mudou para os Estados Unidos e virou investidor do mercado imobiliário no país. Em 2017, o ex-galã da Globo apresentou À Primeira Vista, reality show romântico exibido na Band. Agora, voltou ao Brasil para as gravações do novo projeto.

Luigi já havia se tornado empresário no ramo de suplementos alimentares e também atua como palestrante. Seu último trabalho como ator foi na série Os Homens São de Marte… E É Pra Lá Que Eu Vou (2014), do GNT, na qual apareceu em dois episódios da primeira temporada.

Uma Vida, Um Sonho também conta com Aline Riscado, que ficará responsável pelo conteúdo digital do reality esportivo, que estrearia no SBT no primeiro semestre deste ano. No entanto, a pandemia da Covid-19 paralisou as gravações, e o começo do programa foi adiado para 24 de janeiro de 2021. A atração irá ao ar sempre aos domingos pela manhã.

O reality esportivo será realizado no Centro de Treinamento João Havelange, no Rio de Janeiro, e contará com 22 atletas participantes, com idades entre 18 e 20 anos, que sonham em seguir carreira no futebol. Eles serão treinados pelos técnicos Joel Santana e René Simões.

A cada episódio, o público e os treinadores terão a responsabilidade de definir os vencedores. O campeão terá a oportunidade de jogar em um grande clube da Europa, cujo nome ainda não foi revelado.