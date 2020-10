Luís Roberto substitui Galvão e vai narrar estreia da Seleção Brasileira

A ‘Globo’ definiu o nome de Luís Roberto como substituto de Galvão Bueno para a transmissões da estreia da Seleção Brasileiras pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar-2022, neste mês de outubro. A informação foi publicada pelo ‘Uol Esporte’.

Galvão segue afastado do trabalho presencial na “Globo” por ser parte do grupo de risco do coronavírus. Luís Roberto tem 59 anos e vem atuando normalmente na emissora desde o inicio da pandemia.

O Brasil enfrenta a Bolívia na sexta-feira (9), às 21h30, com transmissão da ‘Globo’. O jogo contra o Peru, na terça-feira seguinte, ainda segue sem casa definida para transmissões no Brasil. A ‘Globo’ adquiriu todos os jogos da Seleção em casa, além da partida contra a Argentina fora de casa.

O ‘SBT’ teria interesse na transmissões destes jogos. Um dos entraves do negócio é a alta do dólar, já que os negócios feitos com a entidade máxima do futebol sul-americano é realizado através da moeda estrangeira.