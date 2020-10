Luis Suárez critica o Barcelona: ‘Tinham que deixar Messi sair’

O atacante Luis Suárez deu sua opinião sobre a decisão de Messi de querer sair do Barcelona e afirmou que o clube deveria respeitar a decisão do jogador, em entrevista à “ESPN”. O uruguaio também confirmou que deu apoio ao ex-companheiro em todos os momentos, mas também não descartou uma permanência do camisa 10 na Catalunha.

– O fato de Messi querer deixar o Barcelona não foi um gesto por minha causa. Tinham que respeitar a decisão dele querer sair. Por respeito a relação que tenho com Leo, não vou dizer o que conversamos, mas viveu uma situação muito difícil e complicada. Ele queria ir e o clube não deixava. Eu tratei de apoiá-lo.

Apesar de quase ter saído nesta temporada, o camisa nove do Atlético de Madrid acredita que, caso haja mudanças no Barça, Messi pode seguir vestindo a camisa blaugrana.

– Leo é consciente do que é para o Barcelona. Ele deu coisas que o clube nunca imaginou. Ele tem que seguir sendo o número um, o melhor e ser feliz. Há a possibilidade de Messi jogar em outro clube, mas se voltar a se sentir cômodo, feliz e chegar outra diretoria, vai querer seguir no clube. Como amigo, vou estar feliz se estiver bem lá e se tiver que ir para outra equipe, também.

Com contrato até o final da temporada, Messi pode assinar um pré-contrato com um novo time a partir de janeiro. O Barcelona passa por um momento de profunda crise política no último ano de mandato de Josep Maria Bartomeu. Apesar disso, dentro de campo o argentino tem correspondido e ajudado o time neste início de temporada.