Luiza acusa produção de A Fazenda 12 de ‘passar a mão na cabeça’ de Raissa · .

Luiza Ambiel segue irritada com Raissa Barbosa em A Fazenda 12. Durante a festa realizada nesta sexta-feira (16), a atriz criticou a postura da modelo e disse que a produção do reality rural estaria “passando a mão na cabeça” da vice-miss Bumbum.

“Sabe o porque eu não vou falar mais [com a Raissa]? Não vou dar mais liberdade para ela fazer o que fez comigo hoje. Tá perigoso”, opinou Luiza para MC Mirella e Victória Villarim, que concordaram com o relato. “Gente, ela quebrou a porta do banheiro”, relembrou a funkeira e a bailarina complementou: “Imagina se ela machuca a gente”.

“Mas eu acho que agora a produção tá passando a mão na cabeça dela”, afirmou a musa da banheira do Gugu. “A produção tem que fazer alguma coisa também”, reforçou Mirella, e Victória complementou: “Tão passando a mão na cabeça. Eu não passei a mão na cabeça dela”. “Eu não vou passar também”, concluiu a cantora.

Em seguida, a câmera foi alterada e não foi possível conferir o término da conversa. Minutos antes, Mirella também criticou a modelo: “Ela tá vacilando demais e não adianta falar. Ela vai ter que quebrar a cara sozinha para aprender. Eu fico triste, não vou mais falar. Cansei”.

Confira o vídeo:

Luiza cumprindo seu objetivo de por todas contra a Raissa e agora diz que a produção está passando a mão na cabeça dela. #FestaAFazendapic.twitter.com/idmZdadrIt

— A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 17, 2020

