Luiza admite que cogitou affair com Cartolouco em A Fazenda 12 · .

Luiza Ambiel admitiu que cogitou viver um affair com Lucas Strabko, o Cartolouco, em A Fazenda 12. Na madrugada desta quinta-feira (8), a nova fazendeira do reality relembrou a aproximação com o jornalista esportivo e fez a confissão. No entanto, por causa da traição do colega de confinamento, ela torce para que o público retire o rapaz da disputa.

“Não me apaixonei, mas aqui a gente fica muito sensível, muito carente. E o Cartolouco era uma pessoa que estava sempre ali”, afirmou Luiza na Live do Fazendeiro, exibida no TikTok. Durante a transmissão, a peoa afirmou que recebia o apoio do jornalista em momentos nos quais não se sentia bonita, devido à baixa autoestima ou a falta de maquiagem.

“Aí, [ele] vem e fica falando, elogiando. Então, era uma pessoa que me fazia muito bem, me sentia super bem, sim, e tava super gostando do jeitinho dele. Ia ver no que ia dar. Mas fui trocada por um bolo”, complementou a atriz, ao relembrar a conduta de Cartolouco na formação desta roça. Ele quebrou sua promessa e a levou para à berlinda.

Na conversa com os fãs do reality, Luiza também deu seu palpite sobre a roça. Além de Cartolouco, disputam a permanência no programaBiel e Jojo Todynho. “Vou ser bem sincera, eu gostaria muito que a Jojo [voltasse]. Ela fala mesmo, às vezes a gente briga, mas ela fala as coisas na cara. Eu acho que ela causa aqui, dá um up”, disse a fazendeira.

“Gostaria também que o Biel voltasse porque, primeiro, ele não me tirou da prova. A gente conversou, a gente se entendeu. Para A Fazenda 12 pegar fogo mesmo, eu acho muito show a Jojo e o Biel aqui. Não tô gostando do jogo do Cartolouco, é um jogo muito desonesto”, concluiu a musa da banheira do Gugu.

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#12 – A Fazenda 12 já tem suas panelinhas?” no Spreaker.