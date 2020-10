Luiza Ambiel acha Tays falsa e promove ‘caça aos inimigos’ · .

Luiza Ambiel quer saber quem são todos os seus inimigos em A Fazenda 12. Na live do fazendeiro, a atriz apontou falsidade em Tays Reis, além de afirmar que Lidi Lisboa, Mariano e Lucas Strabko, o Cartolouco, também são seus inimigos declarados. Ela ainda prometeu que vai encontrar os sete peões que a consideram uma pessoa “insuportável” de conviver.

“Não é que eu sou insuportável, eu vejo um negócio, eu respondo, e muitas vezes não aceitam. Uma pessoa que não gosta que responde, ninguém responde para ele, é o Mariano. E eu respondo. Não tenho essa. Por que não vou responder?”, se justificou a atriz. “Estou bem decepcionada, mas ele fica no canto dele, eu no meu e mal ouço a voz dele. A gente se evita”, completou.

“A Lidi também me decepcionou muito, porque foi me ajudar, mas tentou jogar a [MC] Mirella contra mim”, relatou, sobre o barraco dos baldes de água. Mas a pessoa que ela mais desconfia é Tays. “Está difícil de olhar na cara, de chegar perto”, desabafou a musa da Banheira do Gugu.

“Um dos motivos de eu ter ficado muito triste hoje foi ela. De manhã, não fez absolutamente nada. Quando a gente está na baia, a gente ajuda quem está com bicho, com horta. E ela não ajuda. Mas bem na hora que fui tomar um banho para me acalmar, ela resolveu lavar o banheiro”, ironizou Luiza.

“Ela sempre foi uma icógnita para mim. Eu percebi que ela não quer aproximação. Várias vezes falou que prefere conviver com os homens, e eu respeitei, deixei de lado. Mas ela vem, te abraça, fala que não combina [voto], aí você abre a guarda, abre o coração e depois ela vem [e vota]”, argumentou.

“E os olhares que ela lança para mim? Deus me livre! Até me benzi, estou até fazendo oração”, dramatizou ela. “Não entendi nada na prova do fazendeiro. Tomei sete votos de pessoas dizendo que sou insuportável de conviver. Mas vou tentar saber quem são, porque até então, eram quatro”, declarou Luiza.

De volta para a sede, Mirella fez questão de contar sua impressão sobre a falsidade de Jakelyne Oliveira. “Ela veio te abraçar, mas nas plaquinhas te colocou em quase tudo. Na hora das pessoas difíceis de conviver, ela colocou você”, dedurou.

Além de Tays, Lidi, Mariano e Jake, quem também afirmou que Luiza é uma pessoa difícil de conviver foram Stéfani Bays, Carol Narizinho e Lucas Selfie. Confira a íntegra da prova abaixo:

