Luiza Ambiel causa barraco entre Lidi Lisboa e MC Mirella · .

Enquanto ajudava Luiza Ambiel com as tarefas da horta em A Fazenda 12, Lidi Lisboa reclamou que estavam faltando baldes no poço. A musa da Banheira do Gugu explicou que MC Mirella havia enchido os recipientes de água para poder tomar banho. A protagonista de Jezabel (2019) se irritou e foi tirar satisfações com a cantora.

Quando subiu para a sede, Lidi encontrou Mirella deitada no sofá e já disparou: “Você fica aqui deitada, enquanto deixa os baldes só para você, esquentando a água, sendo que é pra deixar para a Luiza trabalhar”. A funkeira não entendeu muito bem do que estava sendo cobrada, mas tentou explicar que não havia deixado a água no sol só para ela.

As duas, que já haviam se estranhado antes, começaram a bater boca. “Em vez de vir falar um monte aqui pra mim, pergunta direito as coisas”, esbravejou Mirella, alegando que havia deixado baldes cheios para o banho da própria Luiza. “Mas eu perguntei, ela disse que você que deixou os baldes lá para tomar banho”, respondeu Lidi.

“Mas eu já usei o que eu precisava, coloquei a água lá no chuveiro e tomei meu banho. Eu não uso nem um balde inteiro pra isso, deixei lá para a Luiza”, explicou a MC. “Mas ela não me disse isso”, contou Lidi. “Vamos lá então falar com ela”, propôs a cantora.

As duas se dirigiram para a área dos animais, onde estavam Luiza e Jojo Todynho, e voltaram a bater boca. “Mas Mirella, a água não era para o banho?”, questionou a musa. “Era, mas não era só para mim! Eu penso em todo mundo e me ferro sempre. Depois, quando eu estourar, ninguém vai aguentar”, avisou a funkeira.

“Mas tem que deixar os baldes no poço, não pra esquentar água”, repreendeu Lidi. “Eu não disse que não podia mexer, só deixei lá pra caso alguém quisesse usar pro banho”, rebateu Mirella. A discussão foi apartada por Juliano Ceglia, que chegou e concluiu que houve uma falha de comunicação. “Eu não posso com isso”, comentou Jojo, sem entender o barraco.

Mais tarde, Lidi se desculpou com Mirella por não ter perguntado antes de a acusar. A cantora aceitou e se dirigiu para o quarto, onde cobrou Luiza: “Por que você não disse pra ela que eu tinha deixado a água esquentando pro seu banho?”.

“Eu te ofereci ajuda o tempo todo e você disse que não precisava”, continuou ela. “Mas a Lidi já estava lá, eu não ia dispensar ela, já estávamos acabando”, argumentou Ambiel.

O clima esquentou entre Lidi e Mirella, minha gente 🔥 As peoas discutem por conta dos baldes de água da baia 👇

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 7, 2020

Lidi e Mirella ainda não se entendem e a discussão continua entre as peoas 🔥🔥

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 7, 2020

Foi erro de comunicação? 🤔 As peoas descem para a área dos animais e conversam com Luiza 👇 #AFazenda12

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 7, 2020

No quarto, Luiza questiona o comportamento de Mirella após a discussão com Lidi 🔥👇

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 7, 2020

