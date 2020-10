Luiza Ambiel critica Jojo Todynho e defende Biel · .

Luiza Ambiel ainda não superou a votação da noite de terça-feira (6) em A Fazenda 12. A atriz recebeu a ajuda de Juliano Ceglia em uma das tarefas com os animais e aproveitou para criticar a postura de Jojo Todynho, que enfrentou o fazendeiro no programa ao vivo. Ela também defendeu Biel por ter se reconciliado com ele durante a semana.

“Não concordei com as coisas que ela [Jojo] falou, não”, disse a musa da Banheira do Gugu, sobre a confusão do bolo. A funkeira havia dispensado a ajuda de Tays Reis e Lidi Lisboa para que elas fizessem um bolo de aniversário para Lucas Strabko, o Cartolouco, e Juliano não gostou da atitude por não ter sido consultado. “Ela passou por cima de você”, concordou Luiza.

Em seguida, a atriz começou a defender Biel, que foi votado pela cantora. “Eu não miro uma pessoa e vou até o final. As nossas brigas são coisa de confinamento, ele entendeu que eu chamei de falso. Só aí, eu ponho ponto final, ele teve humildade “, contou. “Mas falei que se me encher o saco, vou rasgar com ele de novo”, avisou ela.

“Eu vou fazer o quê? Jesus perdoou, a gente não vai perdoar?”, se questionou, enquanto cuidava da horta. Em seguida, Ceglia disse que não concordou com o voto de Cartolouco nela e saiu. Luiza, então, continuou falando sozinha.

“Cartola eu perdoo, mas não quero mais graça, abracinho, nhé-nhé-nhé. Já dei a segunda chance, o que vou esperar de uma próxima vez? Se me puxou pra roça é porque quer que eu saia. Se quer que eu saia, não me quer perto, então tchau”, concluiu ela.

Confira:

Luíza quis desabafar com Juliano enquanto cuida da hortinha 🌿🌾 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJpic.twitter.com/O9qhkrvcgA

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 7, 2020

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#12 – A Fazenda 12 já tem suas panelinhas?” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com análises sobre o reality show A Fazenda 12.