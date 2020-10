Luiza Ambiel se irrita com incoerência nas atitudes de Jakelyne · .

Luiza Ambiel apontou incoerências nas atitudes de Jakelyne Oliveira em A Fazenda 12. A musa da Banheira do Gugu se irritou com a falta de posicionamento da miss Brasil sobre sua torcida na prova do fazendeiro entre Carol Narizinho, Mariano e Tays Reis. “Falar que está torcendo para os três igual? Não tá”, criticou.

Em uma conversa com Luiza e Carol, a modelo, que está se relacionando com Mariano e tem Tays como sua melhor amiga, disse que não tem preferência na torcida. “Entre os três, você não está torcendo mais para a Tays e o Mariano?”, questionou Luiza.

“Eu gosto muito da Carol, por isso na minha oração, que seja feita a vontade de Deus”, desvencilhou a miss. “Ah sim, mas eu torço para a Carol e falo: ‘Deus, que seja feita a sua vontade”, alfinetou a atriz.

Quando a modelo se retirou, Luiza já tratou de comentar com Narizinho sobre a incoerência. “Hipócrita. Dorme com o cara, beija o cara de cinco em cinco minutos, [Tays] é a melhor amiga dela… Gosto da Jake, mas não aguento essas coisas, não”, disparou.

“A gente tem preferências aqui dentro, eu adoro ela, mas…”, concordou a ex-panicat. “Você seria a terceira opção [da torcida de Jakelyne]. Não vem, que não tem”, assegurou Luiza.

Em seguida, a musa dos anos 1990 se lembrou da briga entre Jake e Biel na noite anterior. “Ela falou para ele virar homem e hoje de manhã estava oferecendo meio mamão para ele”, contou.

Selfie também desconfia

Lucas Selfie é outro peão que não tem mais dado confiança a Jakelyne. Na volta da formação da roça, o ex-Pânico explicou para Lidi Lisboa os motivos de ter um pé atrás com a miss. “Ela se recusou a votar para te defender hoje, foi proposto isso para ela”, entregou, sobre a combinação de votos em Carol.

“É muito discursinho, e na hora da prática, ela arrega. Eu tô pescando isso já tem umas três semanas”, confidenciou Selfie. “Ficou complexa minha cabeça agora”, respondeu Lidi. Veja: