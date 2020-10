Luiza Ambiel se machuca por causa de Biel, e web pede expulsão · .

Na madrugada deste sábado (10), os internautas subiram a hashtag #BielExpulso após o cantor machucar Luiza Ambiel durante a festa em A Fazenda 12. O vídeo que viralizou nas redes sociais mostrou a dupla rapidamente atrás de Jakelyne Oliveira e Tays Reis. Na sequência, a ex-banheira do Gugu estava no chão sendo amparada pelos demais peões.

A confusão começou na pista de dança, quando Carol Narizinho pulou nas costas de Biel para brincar de cavalinho e acabou esbarrando em Luiza. A fazendeira da semana não conseguiu se equilibrar, caiu e torceu o pé.

Em outro vídeo, o peão apareceu pedindo desculpas, e ela concordando que foi um acidente. O perfil do PlayPlus se manifestou sobre o ocorrido dizendo que o encontrão de Biel e Luiza foi sem querer.

“Enquanto Jake e Tays ajustavam o figurino, Luiza Ambiel caiu na Festa A Fazenda! Alguns peões disseram que foi Biel que, sem querer, causou o incidente da peoa durante uma brincadeira”, dizia a mensagem.

Assim que a equipe do cantor ficou sabendo da hashtag, usou o Twitter para defendê-lo. “Eles estão subindo tag de expulsão para uma cena que nem foi mostrada ainda, e os envolvidos não se desentenderam em nenhum momento, muito pelo contrário, riram da situação. É realmente impressionante, viu. Vamos seguir focados no nosso, família! Aqui não tem espaço para o ódio.”

Confira os vídeos da confusão abaixo e as reações dos internautas:

vi a #BielExpulso e nem sei o que aconteceu, mas já apoio e aguardo com pipoca e champanhe. pic.twitter.com/WkODuI1zqX

eu já me animo com a ideia do Biel ser expulso, mas aí eu lembro que a Record gosta de ficha criminal extensa 🤡#BielExpulso#FestaAFazendapic.twitter.com/Sla11jXUfl



— leo. (@lexonardo) October 10, 2020