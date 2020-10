Luiza Ambiel surta ao ouvir Tays e Lidi cantarem música de seu ex · .

Luiza Ambiel deu um piti na manhã desta sexta (9) em A Fazenda 12 ao ouvir Lidi Lisboa e Tays Reis cantarem a música É Tarde Demais, do grupo Raça Negra. A musa da Banheira do Gugu surtou por entender a atitude como uma provocação das peoas. Segundo a atriz, a canção foi escrita para ela pelo ex-namorado, o cantor Luiz Carlos. “Tem necessidade disso?”, perguntou a fazendeira, aos berros e chorando.

A música em questão foi composta pelo vocalista do grupo de pagode, que é ex-namorado de Luiza. “Estou quieta lá embaixo, fazendo minhas coisas, e tá a Lidi e a Tays lá na casa da árvore cantando a música do Raça Negra”, se queixou ela.

“Qual música?”, quis saber MC Mirella. “Uma do meu ex”, respondeu a atriz, ainda chorando. A cantora, então, foi atrás da dupla tirar satisfação. “Não, Mirella, não dá esse gostinho! É isso que elas querem”, pediu a fazendeira. “Eu vou! Já estou puta com essas duas”, respondeu a MC.

“Mas você acha que foi para provocar?”, perguntou Victória Villarim. “Lógico que foi! [Estavam] cantando bem alto, eu estava lá na oficina!”, berrou Ambiel. “Mas nem eu sabia!”, tentou argumentar a bailarina. “Elas sabiam, sim”, afirmou Jojo Todynho.

“Lógico que sabem! Começaram a cantar uma única música! Justo a que o Cartolouco [Lucas Strabko] ficou tentando adivinhar se era a música que ele [Luiz Carlos] tinha feito para mim? É coincidência isso ou eu estou louca?”, explicou Luiza, sem deixar de gritar.

“Não, então está certo”, concordou a ex de Eduardo Costa, seguindo Luiza até o quarto para tentar acalmá-la. Durante a semana, a musa dos anos 1990 se desentendeu tanto com Lidi, quanto com Tays.

