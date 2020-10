Luiza chora de raiva após briga por doce com Jojo Todynho · .

Luiza Ambiel chorou de raiva após brigar com Jojo Todynho em A Fazenda 12. Nesta terça-feira (6), as peoas se desentenderam por causa do consumo de doce de leite. Minutos depois, a atriz se irritou com a advertência da funkeira e prometeu comer a sobremesa até passar mal quando sair do confinamento.

“Juro para você. Quando sair, eu vou comer uma lata inteira de doce. Duas. Vou ficar até com dor de barriga. Eu vou sentar e comer a lata inteira. Sabe quando você vai com gosto comer um negócio, aí a pessoa vem e fala. Fiquei tão sem graça”, desabafou Luiza, aos prantos, para MC Mirella.

A confusão ocorreu após o almoço, quando a musa da Banheira do Gugu decidiu abrir um pote de doce de leite. Jojo estava na sala e alertou a peoa: “Pega com colherzinha”. Em seguida, a atriz foi na direção da cantora, mas a transmissão do PlayPlus cortou a cena. Os fãs do reality acompanharam apenas trechos do áudio da discussão e a repercussão do caso.

Luiza também falou sobre o caso com Victória Villarim e Lucas Strabko, o Cartolouco, em momentos distintos. “Hoje ela [Jojo] acordou para pegar no pé, só que ela tá pegando no pé da pessoa errada”, afirmou ela para a bailarina.

“Chorei de raiva. Mandei enfiar o doce de leite no cu. Eu não consigo comer uma coisa que eu pego olhares das pessoas miguelando. Você sabe que mulher quando tá na TPM adora comer um doce? Tampei a lata, enfiei lá, vazei rasgando e vim aqui para fora”, comentou a atriz para o jornalista.

