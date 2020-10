Luiza muda de ideia e torce pela eliminação de Biel em A Fazenda 12 · .

Luiza Ambiel mudou de ideia sobre a roça de A Fazenda 12. Nesta quinta-feira (8), a fazendeira da semana ficou emocionada com a alteração no comportamento de Lucas Strabko, o Cartolouco, e passou a torcer pela eliminação de Biel. Algumas horas atrás, a atriz afirmou que desejava a saída do jornalista, pois ele tinha um “jogo muito desonesto”.

A peoa aproveitou a tarde para conversar com o ex-Globo sobre a Live do Fazendeiro, realizada durante a madrugada no aplicativo TikTok: “Perguntaram quem eu achava que voltava. Deve voltar o Gabriel e a Jojo. Cada dia aqui é uma coisa, uma situação e vendo você, do jeito que você está, a gente muda de ideia”.

“Poxa, será que ele não merece voltar, não merece estar aqui? Ele curte e vive isso aqui. Por tudo o que aconteceu, eu queria ter raiva. Mas eu não consigo sentir porque não queria estar na sua situação. Não vou dar nomes, mas das três pessoas, parece que tem uma que, se sair, tudo bem, não precisa [estar aqui], tanto faz”, prosseguiu Luiza ao citar indiretamente o funkeiro.

“De você [Cartolouco] e da Jojo, por exemplo, estou sentindo que vocês não querem sair. Posso estar enganada, pode ser que o jeito do Biel de agir seja assim, uma capa. Pode ser que, no fundo, ele não queira sair. Mas eu vi que você está bem pensativo hoje”, opinou a musa da banheira do Gugu.

Com uma expressão cabisbaixa, Cartolouco respondeu: “Não tô triste. E assim, de verdade, enfrentar um desafio desse é muito gostoso. A gente está aqui para isso, para viver esses momentos de tensão. Esses são os grandes momentos que a gente tem na vida”.

Luiza aproveitou a conversa para apresentar a visão que tinha sobre o jornalista, com quem trocava carícias no reality. “Eu sempre te defendi. Sempre falei que era o seu jeito de fazer as coisas. Muita gente comentava que é forçado. [Dizia que] ‘Não é, é o jeito dele’. Falei que ‘ele não é mal de coração, é uma pessoa boa’. Outra coisa chata, eu só vejo coisas boas em você e você me vê como falsa”

“Sim. Assim, falsa não é a palavra certa. Eu fico desconfiado, entendeu? É só isso”, rebateu Strabko, e Luiza confessou: “Mas eu não desconfiava de você, nunca desconfiei. Por isso que eu falava as coisas. Sempre que te falava, dizia: ‘Carto, morre aqui'”.

Confira alguns vídeos da conversa:

