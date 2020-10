Lukaku revela vontade de encerrar a carreira no Anderlecht, da Bélgica

O atacante Lukaku afirmou que vai encerrar sua carreira no Anderlecht, clube em que foi formado na Bélgica. Em entrevista ao canal “VTM”, o atleta de 27 anos afirmou que acompanha a equipe, assim como outros jogadores com quem cresceu junto. Apesar do interesse, o belga tem contrato com a Inter de Milão até 2024.

– Eu sempre segui o Anderlecht. Com certeza vou retornar. A atração para um jogador que esteve lá quando jovem é muito grande. Pergunte a gente como Dendoncker, Tielemans. Eles ainda estão envolvidos com o clube, pois tivemos muitos momentos bons lá.

Lukaku também comentou sobre seu momento no futebol italiano e diz que poderia ter jogado no país mais cedo antes de passar pela Inglaterra.

– A Itália combina com meu estilo. Se eu soubesse, teria me mudado antes para cá. Na Inter, jogamos com dois atacantes. Eu e o treinador nos damos bem. Somos mais ou menos parecidos. Eu também, como ele, odeio perder.

Apesar da boa temporada passada, Lukaku e a Inter terminaram a campanha sem erguer uma taça, sendo vice na Liga Europa e no Campeonato Italiano. A equipe se reforçou para brigar pelo título nacional novamente e buscar mais destaque na Liga dos Campeões após eliminação precoce na última época.