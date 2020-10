Luxa admite desempenho irregular do Palmeiras e suspeita do segundo gol do Botafogo

Em uma nova exibição decepcionante, o Palmeiras acabou derrotado pelo Botafogo na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. No Estádio Nilton Santos, o técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu o desempenho irregular da equipe na temporada e manifestou suspeita em relação ao segundo gol do time da casa.

Antes de cair diante do Botafogo, penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras goleou o Bolívar pela Copa Libertadores e bateu o Ceará em dois jogos que deram alguma esperança de evolução à torcida. No Rio de Janeiro, porém, o time alviverde voltou a oscilar.

“Precisa de mais consistência. A equipe precisa ter uma regularidade. Não pode disputar dois jogos bons e cair, da maneira que fizemos hoje. É inadmissível uma coisa dessas. Então, temos que saber que estamos disputando um campeonato para estar na ponta”, declarou Luxa.

No segundo gol do Botafogo, marcado por Caio Alexandre em um rebote de Jailson, a arbitragem chegou a marcar impedimento, mas o lance foi validado pelo VAR. De acordo com os atletas do Palmeiras, o árbitro Rodolpho Toski Marques, integrante do quadro da Fifa, cometeu um equívoco na jogada.

“Todos os meus jogadores alegam que o juiz apitou antes de a bola chegar para a finalização do jogador do Botafogo. Se ele apitou antes, tinha que assumir a responsabilidade. Não sei a televisão vai mostrar”, disse Luxa, despreocupado em relação ao primeiro revés no Brasileiro.

“Um dia, iríamos perder. Era um jogo importante para nós, porque a gente avançaria para 25 pontos e encostaria na parte de cima, ficaria brigando. Estamos no bolo, mas era uma oportunidade que tínhamos de poder avançar”, disse o técnico após uma série de 20 jogos sem derrota, iniciada ainda no Paulista.