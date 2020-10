Luxemburgo cobra consistência do Palmeiras após perder para Botafogo

O técnico Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva já neste início de quinta-feira (8) após a primeira derrota do Palmeiras no Brasileirão 2020, por 2 a 1, para o Botafogo, no Engenhão, em jogo válido pela 14ª rodada.

Luxa lamentou a queda da invencibilidade de 20 jogos, e admitiu que o seu time não teve uma noite feliz no Rio de Janeiro:

– Tivemos dois tempos distintos, o primeiro tempo foi horrível, não compactamos a equipe, não conseguimos encontrar uma equipe mais coesa, e o Botafogo envolveu a gente. A aproximação não existiu e eles foram melhores. No segundo tempo, tomamos dois gols de desatenção logo no início. Depois fomos pra cima, fizemos algumas mudanças, forçamos com o Scarpa e o Veron ali pelo lado. Poderíamos ter empatado com o Willian, mas não conseguimos. Foram dois tempos distintos. A partir dos 15 minutos do segundo tempo, o Jaílson não fez mais nenhuma defesa – disse o técnico do Verdão.

O treinador também cobrou mais equilíbrio e regularidade da equipe para brigar pelo título brasileiro:

– Precisamos ter mais consistência, mais regularidade. Não pode jogar dois jogos bons e ter uma atuação baixa como tivemos hoje, é inadmissível uma coisa dessas. A gente tem que saber que estamos disputando o campeonato pra estar na ponta, com todo respeito à toda tradição do Botafogo, mas era jogo para se jogar como uma decisão. Não podemos ter um comportamento desse. Temos que ter um equilíbrio em todos os jogos, senão não conseguiremos brigar em um campeonato tão difícil como é o Brasileiro – esbravejou.

O ‘Pofexô’ não usou meias palavras para descrever sua insatisfação com o desempenho do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Para finalizar, Luxemburgo minimizou a queda da invencibilidade de 20 jogos do Palmeiras, que, até esta noite, era o único time invicto do campeonato:

– Um dia a gente ia perder, hoje era um jogo importante pra nós, iríamos para 25 pontos, ficaríamos colados no líder. Estamos no bolo, mas era uma oportunidade que tínhamos para avançar. Perder, uma hora, nós íamos perder, pena que foi hoje, que era um jogo que a gente contava com um resultado positivo – finalizou o atual campeão paulista.

O Palmeiras se reapresenta nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, onde o elenco já inicia a preparação para o clássico diante do São Paulo, no próximo sábado (10), no Allianz Parque.