Luxemburgo comenta estreia de Esteves e alivia: ‘Pênalti é do jogo’

Após a derrota por dois a zero para o São Paulo, neste sábado (10), o treinador Vanderlei Luxemburgo concedeu uma entrevista coletiva, na qual comentou sobre a atuação de Lucas Esteves, lateral que voltou de lesão e fez seu primeiro jogo no ano:

– Lucas jogou bem o primeiro tempo. É o primeiro jogo do ano dele, né? É garoto. Não esteve mal na partida. Foi ao ataque algumas vezes, passou bem a bola. Pênalti faz parte do jogo, não tem que responsabilizá-lo por isso. Perdemos a bola na saída e sofremos com uma desatenção – e completou – o Esteves é um jogador que promete, vai ser o substituto (de Viña), mas pra um jogo. Quando tem muitas mudanças, fica complicado.

O técnico falou, também, sobre Luiz Adriano, um dos artilheiros do Verdão, que começou a partida no banco de reservas:

– O Luiz Adriano não tinha treinado durante a semana para iniciar o jogo. Ele treinou dois dias só com bola, o que é muito pouco. A ideia é que ele ficasse no banco e entrasse.

Com o resultado, o Palmeiras continua com 22 pontos e, com isso, se mantém na 5ª posição na tabela. O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira (14), às 18h (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, contra o Coritiba.