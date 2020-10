Luxemburgo fala em ‘elenco curto’, cobra diretoria por reforços e revela que jogadores podem ser desconvocados

Após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, mudou o tom típico de suas entrevistas pós-jogo.

Além de dizer que o 1º tempo alviverde foi “horrível” e admitir que sua equipe foi “envolviva” pelo rival na etapa inicial da partida, Luxa cobrou a diretoria publicamente por reforços.

Na sua visão, o elenco alviverde é “curto”, e será necessário trazer novos jogadores para enfrentar a maratona até o final da temporada.

“Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos muitos garotos, estamos fazendo o trabalho que tem que ser feito e abrindo espaço para a garotada. Mas não podemos colocar na garotada a responsabilidade de resolver todos os problemas do Palmeiras. Estamos jogando nas costas deles essa responsabilidade”, afirmou.

“Tivemos quatro jogadores convocados para seleções, então você vê que já teve uma mudança (no time do Palmeiras). Precisamos fazer alguma coisa, e a diretoria sabe disso. O elenco está curto, e precisamos fazer alguma coisa para dar um upgrade junto com o que nós já temos de qualidade dentro do nosso elenco”, salientou.

Vanderlei Luxemburgo durante jogo entre Palmeiras e Botafogo Cesar Greco/Ag Palmeiras

“Isso está bem claro para nós. Temos três competições importantes, e precisamos fazer alguma coisa. A diretoria está atenta. É um ano atípico, a pandemia afetou muito as receitas, mas temos que fazer alguma coisa, porque as três competições são muito difíceis. Teremos jogadores lesionados, convocados para as eliminatórias, para seleções de base…”, lembrou.

“Essa é a primeira vez que falo sobre isso (necessidade de reforços) mas é uma necessidade para os números e para acrescentar ao que já temos”, completou.

Luxemburgo também revelou que Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, já foi à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pediu que o atacante Gabriel Veron e o volante Danilo sejam desconvocados pela seleção brasileira sub-20.

Eles foram chamados pelo técnico André Jardine para um período de treinos na Granja Comary, mas a vontade do Verdão é contar com os atletas no Palestra Itália.

“(O Palmeiras) Já solicitou (a liberação). O Anderson (Barros) já estave na CBF e conversou com eles. Estamos com elenco curto, todo mundo está com elenco curto, e não dá para ficar liberando jogador para período de treinos. […] A CBF vai ter que sofrer a pandemia como todos nós estamos sofrendo”, finalizou.