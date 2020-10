Luxemburgo fora do Palmeiras, histórias do novo técnico do Vasco e Russell Wilson lutando para sem MVP

SENTINDO O CHEIRINHO DO FINAL DE SEMANA?

O Palmeiras demitiu Luxemburgo:

Já o Vasco tem um novo técnico. Conhece?

Na NFL, Russell Wilson luta para ser eleito MVP, mas nunca ganhou sequer um voto:

ABRE ASPAS

“Um ídolo para todos nós, brasileiros”, Neymar sobre Ronaldo, quem homenageou ao comemorar gol pela seleção

VOCÊ VIU

play 0:55 Jovem de 6 anos mostrou sua nova ‘casa’ quando o pai voltou da bolha da NBA

NESTE DIA

Em 1968, nascia Didier Deschamps, lenda do futebol francês. Multicampeão como jogador e como técnico, é um dos únicos três, ao lado de Zagallo e Beckenbauer, a conquistar a Copa do Mundo dos dois jeitos. Nesse caso, foi campeão em campo em 1998 e no banco em 2018. Como atleta, ainda marcou épica na Juventus.

Deschamps comemora o título francês com Mbappé Getty Images

NA TV!

Ainda não decorou a programação?

11h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

12h00 – ESPN Brasil – BB Debate

14h30 – ESPN Brasil – Futebol no Mundo

17h45 – ESPN Brasil – Futebol na Veia

20h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

21h55 – ESPN Brasil – Linha de Passe

Cine e Séries: O Trambique do Século

Com Samuel L. Jackson no elenco, "O trambique do século" conta a história de um empresario que tenta renovar e promover o mercado do boxe e, para isso, faz uma jogada ousada. Veja quando e onde quiser no ESPN App.

Eventos ao vivo

Você também pode assistir aos eventos dos canais ESPN no ESPN App!

09:30 – ESPN2 – Ciclismo: Giro D’Italia – Etapa 12

15:45 – ESPN Brasil – Copa da Alemanha: Duren x Bayern de Munique

18:00 – ESPN – MLB: Tampa Bay Rays x Houston Astros – Jogo 5 (se necessário)

21:00 – ESPN – MLB: Los Angeles Dodgers x Atlanta Braves – Jogo 4

23:00 – ESPN Brasil – Bellator 249: Cris Cyborg x Arlene Blencowe

*horários de Brasília