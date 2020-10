Luxemburgo valoriza jogadores do Palmeiras: ‘Pegaram confiança’

Depois de uma sequência de três empates consecutivos, o Palmeiras chegou à segunda vitória seguida neste sábado (3), quando bateu o Ceará por 2 a 1. Em entrevista concedida após o apito final, o técnico Vanderlei Luxemburgo valorizou a ofensividade do Verdão, que finalizou 27 vezes contra a meta do Vozão.

– A gente tinha expectativa da coisa dar uma melhorada. Ninguém fica tanto tempo sem perder se não tiver alguma coisa boa. A única coisa era que os jogadores, a gente precisava que eles fossem mais agressivos, e não estavam conseguindo. Agora, pegaram confiança – destacou.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu a terceira colocação e conheceu a primeira vitória nos seus domínios pelo Campeonato Brasileiro. Quando questionado a respeito do jejum de vitórias no Allianz, Luxa rebateu.

– Nós já tínhamos vencido contra o Bolívar. Não íamos deixar de vencer no Allianz. Uma hora venceríamos. O jogo de hoje foi muito difícil. Ceará é muito bem montado, bem forte fisicamente, dificultou bastante. Chegamos aos 22 pontos com um jogo a menos – completou o treinador.

Veiga abriu o marcador contra o Ceará (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Por fim, Vanderlei projetou a sequência da temporada e ressaltou o foco do Verdão em se classificar com a melhor campanha na Libertadores.

– Agora tem Copa do Brasil e Libertadores, só depende de nós pra fazer a melhor campanha contra o Tigre – finalizou.

O Palmeiras volta a campo já nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos, para enfrentar o Botafogo, que recentemente demitiu o técnico Paulo Autuori e está na vice lanterna do Brasileirão.