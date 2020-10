Lyon e Olympique de Marselha ficam no empate e não embalam no Campeonato Francês

No clássico deste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Francês, o Lyon recebeu o Olympique de Marselha, e as equipes ficaram no 1 a 1. O duelo foi equilibrado, apesar dos visitantes atuarem praticamente a partida inteira com um jogador a menos.

O jogo começou agitado no primeiro tempo, e quem abriu o placar foram os visitantes. Aos 16 minutos, Payet recebeu boa bola na entrada da área e bateu firme para colocar o Olympique em vantagem. O problema é que, três minutos depois, o próprio Payet cometeu falta dura e levou o cartão vermelho. Assim, em vantagem numérica, o Lyon achou o gol de empate aos 28, com Aouar cobrando pênalti.

Minutos antes do intervalo, o Lyon até chegou a balançar a rede mais uma vez, com Tino Kadewere, mas a arbitragem anulou ao pegar impedimento na jogada. Na etapa final, Thiago Mendes quase deu a vitória em bela finalização, mas a bola explodiu na trave, e as equipes ficaram mesmo no 1 a 1.

O empate é ruim para os dois times, que seguem com dificuldade de embalar neste início de competição. O Lyon é apenas o 14º colocado, com sete pontos. Já o Olympique de Marselha é o 10º com nove.

Rennes x Reims

Mais cedo, o Rennes recebeu o Reims e o empate também prevaleceu no marcador. Raphinha e Damien Da Silva marcaram para o time da casa, enquanto os visitantes anotaram os seus gols com Abdelhamid e Boulaye Dia.