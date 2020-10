Mãe de Hugo rememora emoção do filho em estreia no Flamengo: ‘Passou um filme na minha cabeça’

O ‘Esporte Espetacular’, da “Globo” apresenta nesse domingo uma reportagem sobre o goleiro Hugo, que se destacou no Flamengo após estreia sob forte pressão na última semana diante do Palmeiras. Após ser eleito o craque do jogo na ocasião, o goleiro se emocionou e lembrou do pai.

A mãe da joia do Flamengo relembrou o momento da entrevista e vibrou com a maturidade do filho e o respeito pelo pai, que morreu no inicio do ano. Seu Jorge foi o grande incentivador da carreira de Hugo.

– Passou um filme na minha cabeça, por tudo que a gente viveu. Seis meses depois do falecimento do Jorge, as coisas começam a acontecer para o Hugo. Eu vi a entrevista do Hugo depois do jogo e senti uma grande emoção pela maturidade dele – disse.

– Estava em um momento tão especial e teve a segurança e a maturidade de lembrar do pai, o maior mentor disso tudo. Essa foi uma luta do Jorge. Eu fiquei olhando a entrevista, só degustando tudo aquilo, feliz – completou.

Neste domingo, o Flamengo de Hugo encara o Athletico-PR, no Maracanã, com transmissão da “Globo” para todo país, exceto São Paulo, às 16h.