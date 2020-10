Mais de 500 oportunidades disponíveis

Novas vagas de emprego na Stone foram divulgadas. São mais de 500 oportunidades para todo o país, com 25 destinadas para Grande Curitiba. Confira, a seguir, mais informações sobre as funções e como se candidatar.

Vagas de emprego na Stone: Oportunidades disponíveis

A empresa especializada em tecnologia de serviços financeiros, Stone, está com 500 oportunidades disponíveis para atuar em diferentes funções e regiões do Brasil.

Os novos contratados vão iniciar a jornada do trabalho imediatamente. Tratam-se de oportunidades para compor o time externo da empresa.

Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever através do site oficial da Stone, na página carreiras. Somente na Grande Curitiba há 25 vagas abertas.

A empresa oferece aos funcionários, além do salário fixo variável com cumprimento de metas, benefícios adicionais como: seguro de vida, vale alimentação, vale transporte, seguro saúde, seguro odontológico, auxílio academia e auxílio creche.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a companhia também adotou o processo seletivo via internet, mas a etapa prática é feita na rua, com cumprimento de todos os protocolos sanitários necessários para garantir a saúde dos profissionais. Já o processo de seleção vai contar com testes e entrevista.

