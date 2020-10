Mais de 7 mil VAGAS em concursos públicos no início de outubro; veja a lista

A primeira semana do mês de outubro começou com tudo! Se você sonha em ingressar no serviço público, a hora é agora. Acontece que diversos editais de concursos estão abertos para preenchimento de vagas no país.

As seleções abertas contam com muitas vagas – são mais de 7 mil no total – com salários atrativos. Veja a lista completa e prepare-se:

Concurso Defensoria Pública (DF)

Concurso : Defensoria Pública do Distrito Federal (DP-DF)

: Defensoria Pública do Distrito Federal (DP-DF) Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 60

: 60 Remuneração : R$5.241,22

: R$5.241,22 Inscrições : entre 10 horas do dia 15 de setembro até as 18 horas do dia 5 de outubro

: entre 10 horas do dia 15 de setembro até as 18 horas do dia 5 de outubro Taxa de Inscrição : R$101,87

: R$101,87 Provas : 08 de novembro de 2020

: 08 de novembro de 2020 Saiba mais sobre o concurso

Bombeiros (SP)

Saiu o edital. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo para o cargo de Guarda-Vidas. Serão oferecidas, ao todo, 600 vagas para diversas regiões.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter nível fundamental, além de ter preciso ter idade igual ou superior a 18 anos, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais e não ter antecedentes criminais.

Os profissionais serão contratados por, no máximo, cinco meses. Os serviços serão prestados de novembro de 2020 a março de 2021. A jornada será de 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 01 e 31 de outubro de 2020, no site da corporação . Além disso, o candidato também consegue se inscrever pessoalmente nos endereços descritos no edital. Não haverá taxa de inscrição. Saiba mais sobre o concurso.

Bombeiros (MG)

Concurso : Bombeiros do Estado de Minas Gerais

: Bombeiros do Estado de Minas Gerais Banca organizadora: FUNDEP

FUNDEP Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 40

40 Remuneração : até R$10.028,33

: até R$10.028,33 Inscrições : entre 22 de novembro e 21 de dezembro

: entre 22 de novembro e 21 de dezembro Taxa de Inscrição: R$180,16 (oficiais) e de R$200,56 (Saúde).

R$180,16 (oficiais) e de R$200,56 (Saúde). Provas : 10 de janeiro de 2021

: 10 de janeiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Saneago

Edital aberto pela Companhia de Saneamento de Goiás. De acordo com o comunicado aberto pelo órgão, estão sendo oferecidas nada menos que 25 vagas nos cargos de técnico em Enfermagem do Trabalho (1) e técnico em Segurança do Trabalho (24).

Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 4.443,57. Os interessados poderão se inscrever até 28 de outubro pelo site da UFG.

Itaboraí (RJ)

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Itaboraí abriu edital de concurso público para preenchimento de 653 vagas de nível médio/magistério e superior na função de Professor.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o concurso público foi reaberto e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 29 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da INCAB. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 e R$ 90,00

As oportunidades são para os cargos de Professor de Arte (20), Professor de Educação Física (15), Professor de Língua Portuguesa (50), Professor de Inglês (20), Professor de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano (332), Professor de História (27), Professor de Geografia (39), Professor de Ciências (39), Professor de Matemática (60) e Professor da Educação Infantil (51). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.526,13 e R$ 1.983,36, por carga horária de 14 a 22 horas semanais. Saiba mais sobre o concurso.

Bandeirantes (MS)

Concurso : Prefeitura Municipal de Bandeirantes

: Prefeitura Municipal de Bandeirantes Banca organizadora : Fapec Concursos

: Fapec Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 126

: 126 Remuneração : R$ 1.065,75 e R$ 4.032,00

: R$ 1.065,75 e R$ 4.032,00 Inscrições : até 15 de novembro de 2020

: até 15 de novembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 80,00 a R$ 200,00

: R$ 80,00 a R$ 200,00 Provas : a definir …

: a definir … Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

Campina Grande (PB)

Você Pode Gostar Também:

Edital publicado. No Estado da Paraíba, a Prefeitura de Campina Grande faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 169 vagas em cargos de nível superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são parra os cargos de médico II – obstetra (8) e médico II – pediatra (25); médico I: generalista – Estratégia da Saúde da Família (88); cirurgião dentista I (28); e médico II – neonatologista (20). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.473,43 a R$ 5.572,38, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 8 de outubro de 2020, no site oficial da Comissão Permanente de Concursos (CPCon) da Universidade estadual da Paraíba (UEPB). O valor está fixado em R$ 105,00. Saiba mais sobre o concurso.

Ruy Barbosa (BA)

Concurso : Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa BA

: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa BA Banca organizadora : IEPDM

: IEPDM Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 80

: 80 Remuneração : R$ 1.746,12

: R$ 1.746,12 Inscrições : até 8 de outubro de 2020

: até 8 de outubro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 100,00

: R$ 100,00 Provas : 22 de novembro de 2020

: 22 de novembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

Costa Marques (RO)

No Estado de Rondônia, a Prefeitura Municipal de Costa Marques faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso e processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 138 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de outubro de 2020 (edital nº 01/2020), no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00. Saiba mais sobre o concurso.

CRMV (AP)

Concurso : Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amapá (CRMV AP)

: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amapá (CRMV AP) Banca organizadora : Instituto Quadrix

: Instituto Quadrix Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 70 + CR

: 70 + CR Remuneração : R$ 7.780,00 + benefices

: R$ 7.780,00 + benefices Inscrições : 27 de julho a 10 de setembro de 2020

: 27 de julho a 10 de setembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00

: R$ 50,00 Provas : a definir

: a definir Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 01/2020

CREA (SC)

Concurso : CREA SC

: CREA SC Banca organizadora : IESES

: IESES Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 07 + CR

: 07 + CR Remuneração : R$8.428,71

: R$8.428,71 Inscrições : até 13 de novembro

: até 13 de novembro Taxa de Inscrição : R$95

: R$95 Provas : 13 de dezembro

: 13 de dezembro Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

CRMV (AP)

Concurso : Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amapá (CRMV AP)

: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amapá (CRMV AP) Banca organizadora : Instituto Quadrix

: Instituto Quadrix Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 70 + CR

: 70 + CR Remuneração : R$ 7.780,00 + benefices

: R$ 7.780,00 + benefices Inscrições : 27 de julho a 10 de setembro de 2020

: 27 de julho a 10 de setembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00

: R$ 50,00 Provas : a definir

: a definir Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 01/2020

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (RS)

Edital publicado. A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, na Região Metropolitana de Porto Alegre faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso para preenchimento de 251 vagas, sendo 239 de nível superior.

Além disso, o edital reserva vagas para cargos de níveis fundamental e médio. O regime de contratação é o celetista. O salário pode chegar a até R$ 11.893,96.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 28 de outubro pelo site do IBRASP.

Comcap Florianópolis SC

Saiu o edital. A Autarquia de Melhoramentos da Capital, em Florianópolis, faz saber aos interessados a abertura das inscrições do processo seletivo visando o preenchimento de nada menos que 145 vagas temporárias nos cargos de garis e motoristas, cargos de níveis fundamental.

O salário será de R$2,5 mil. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 8 de outubro pelo site da Fepese.

Veja também: URGENTE! Concurso PRF está pronto para sair em 2020, diz diretor Hott