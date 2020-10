Mais eficiente, Fluminense é apenas o 15º que mais finaliza no Brasileiro; veja os números do ataque

Quando Evanilson foi vendido ao Porto (POR), a situação do ataque do Fluminense ficou complicada. Exceto por Fred, já experiente, mas sem sequência, o técnico Odair Hellmann não tinha no elenco uma reposição à altura do jovem goleador. Mesmo com problemas para montar o quebra-cabeças, lesões e surto de Covid-19, o Tricolor vem encontrando o caminho do gol de forma mais eficiente. Nas últimas cinco partidas, o Flu balançou a rede em todas, somando 11 gols.

Segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 22 gols, empatado com o Flamengo, o Flu aumentou o quesito eficiência nas últimas cinco partidas, incluindo a derrota para o Atlético-GO na Copa do Brasil. No entanto, o número total ainda é baixo. De acordo com números do site “SofaScore”, a média de finalizações não é alta, com 9,6 por jogo. Quando se trata de chutes no alvo, o número ainda diminui mais, com a média de 4 por jogo. No Brasileirão, o time de Odair Hellmann é apenas o 15º que mais chuta, com 123 finalizações totais, sendo 56 no gol (14° no ranking).

O responsável pelo maior número de chances na equipe é o meia Nenê, artilheiro do Fluminense na temporada com 19 gols. Só no Brasileirão, foram 22 chutes a gol e um aproveitamento de 31,8%. Ele é o nono no ranking de maiores chutadores da competição. O próximo jogador do Flu na lista é apenas o volante Dodi e o atacante Michel Araújo, ambos com nove, aparecendo no 106º e 108º lugar. Para se ter ideia, Evanilson ainda é o segundo na lista de goleadores, com nove gols marcados. Marcos Paulo tem cinco e Luccas Claro fez quatro.

Cabe ressaltar que a partida contra o Coritiba, quando o Tricolor fez 4 a 0, eleva muito a conta recente. Para se ter ideia, foram 15 finalizações no duelo com o atual 18º colocado, sendo sete no gol, quatro para fora e quatro travadas. Além disso, quatro grandes oportunidades e uma grande chance perdida. Contra o Bahia, por exemplo, neste domingo, foram oito finalizações, sendo apenas duas no gol, cinco para fora e um chute travado (veja mais números abaixo).

Em termos defensivos, o Flu sofre mais do que ataca, tendo 138 finalizações contra até aqui nas 15 rodadas. O lugar de onde o Fluminense mais chuta é de dentro da área. Em cinco jogos, foram 27 no total, além de 21 de longa distância. A partida que exigiu mais defesas do goleiro adversário foi o clássico com o Botafogo, que terminou empatado por 1 a 1, com seis bolas salvas por Diego Cavalieri.

Para manter a boa sequência e o crescimento no Brasileirão, o Fluminense precisará seguir sendo eficiente na frente do gol, mesmo com dificuldades para finalizar com perigo. Na próxima rodada, visita o líder Atlético-MG no Mineirão, quarta-feira, às 21h30.

Veja os números dos últimos cinco jogos:

vs Atlético-GO: 7 finalizações

1 no gol

4 para fora

2 chutes travados

5 finalizações de dentro da área

2 de fora da área

4 defesas do goleiro.

vs Coritiba: 15 finalizações

7 no gol

4 para fora

4 travadas

4 grandes oportunidades

1 grande chance perdida

8 chutes de dentro da área

7 de fora da área

1 defesa do goleiro

vs Botafogo: 8 finalizações

5 no gol

3 para fora

1 contra-ataque

3 finalizações na área

5 fora da área

6 defesas do goleiro

vs Goiás: 10 finalizações

5 no gol

3 para fora

2 travadas

7 chutes dentro da área

3 fora da área

1 defesa do goleiro

vs Bahia: 8 finalizações

2 no gol

5 para fora

1 chute travado

1 grande oportunidade

1 chute na trave

4 de dentro da área

4 fora da área

1 defesa do goleiro